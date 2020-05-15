10. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2010 yılından bu yana her yıl, Türkan Saylan’ın ölüm yıl dönümünde, adını ve anlayışını yaşatmak için bilim ve sanat ödülleri veriyor. Türkan Saylan 10. Sanat ve Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

SANAT ÖDÜLÜ ÖZGÜR ÇIRAK'A



Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Adına, Genel Başkan) TurhanGünay (Seçici Kurul Başkanı), Sezer Ateş Ayvaz, Nursel Duruel, Emine Birsen Ferahlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Ayşe Sarısayın’dan oluşan seçici kurul Özgür Çırak’ı Sıcacık Bir Ev adlı öykü kitabıyla sanat ödülüne layık gördü.



BİLİM ÖDÜLÜ DR. SEÇİL VURAL'A



Bilim Ödülü: Bilim Akademisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle Genç Bilim İnsanları Ödül Programına (BAGEP) sağlık bilimleri alanından başvuran adaylar arasından bir kişiye BAGEP ödülünün yanı sıra “Türkan Saylan Bilim Ödülü” de veriliyor. Bilim Akademisi Tıp Seçici Kurulu bu yıl Dr. Seçil Vural’ı 10.Türkan Saylan Bilim Ödülü’ne layık gördü.



Ödüller, 18 Mayıs Pazartesi günü, 14.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak dijital törenle sahiplerine sunulacak.



Dünya genelinde yaşanan Covid – 19 virüsü önlemleri kapsamında tören bu yıl dijital yayın ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve Çağdaş Yaşam TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.



Sunuculuğunu gazeteci Duygu Demirdağ’ın yapacağı tören, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.



Fiziksel olarak aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde Prof. Dr. Türkan Saylan anması ile başlayacak törende, yakın arkadaşı Gökşin Sanal, Türkan Saylan’ı anlatacak.



Tören, piyano sanatçısı Elif Şahin ve keman sanatçısı Aylin Köybaşı’nın dinletisi ile sona erecek.

