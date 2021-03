10 yaşındaki Atlas'ın lego mikrotonal gitarı dünya birincisi oldu

Georgia Tech Üniversitesi'nce her sene düzenlenen Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda bu yıl finale kalan 29 enstrümanın tanıtım videoları kasım ayında üniversitenin sitesinden dünyaya oylamaya açılmıştı.

Bir ay süren oylama sonucu yarışmadaki dört ödülden biri olan Seyirci Ödülü, babası ile yaptıkları lego mikrotonal gitar ile Atlas Çoğulu'nun oldu. Babası Tolgahan Çoğulu ve minik Atlas, yaşadıkları mutluluğu paylaştı.



"BİZE ÇOK FAZLA OY GELDİ VE KAZANMAYI BAŞARDIK, ÇOK MUTLUYUM"



Lego mikrotonal gitarını ve mutluluğunu anlatan Atlas Çoğulu, "7 yaşındayken legolarımla oynuyordum. Babam da oynarken mikrotonal gitarın klavyesini getirdi. Ben o klavyenin aynısını legodan yaptım. Babama gösterdim ve babam çok beğendi. Bir projeye başladık. Sonra 3 yıl geçti. Şu an 10 yaşındayım. Babam da Ruşen Can Acet ile birlikte bu gitarın 3D yazıcıda klavyesini yaptı. Sonra üzerine küçük perdeler takıp legodan gitar yaptık. Finallerde 29 enstrüman vardı. Ben çok heyecanlıydım, coşkundum. Bir sitede oylama yapıldı. En çok oyu alan enstrüman yarışmayı kazanacaktı. Bize çok fazla oy geldi. Biz kazanmayı başardık. Şu an inanılmaz mutluyum. Bana oy veren herkese, Galatasaray İlkokulu'ndaki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.



"ATLAS'IN FİKRİNİ, HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

10 yaşındaki Atlas Çoğulu'nun babası İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, 10 yaşındaki oğlu Atlas Çoğulu'nun verdiği fikirden yola çıkarak tasarladıkları dünyada da ilgi gören gitarın kazandığı başarıdan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çoğulu, "Aslında amaç yarışmayı kazanmak değildi. Bizim en mutlu olduğumuz şey bir şeye emek verdik. Atlas'ın fikrini, hayalini gerçekleştirdik. Bunun duyulmasını istedik. Finale kalabilmek bile bizim için çok mutluluk vericiydi. Bir de seyirci oylamasında birinci olunca çok mutlu olduk. Oy veren herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

ABD'li gitarist Kaki King'in tasarladıkları gitarla bir performans sergilediğini, enstrüman yapımı konusunda videolar paylaşan gitarist Simon the Magpie'nin gitarın bas versiyonunu yaptığını, gitarist Lucas Brar'ın da bir video projesi hazırladığını aktaran Çoğulu, enstrümana dünya basının da ilgi gösterdiğini dile getirdi.