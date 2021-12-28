11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Serbest ve foto öykü olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen 11. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.



Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, geçen 10 yıl boyunca devam eden yarışmalarla Zeytinburnu'nun fotoğrafa konu olabilecek her bir köşesinin fotoğraflandığını söyledi.

351 KİŞİDEN 1784 FOTOĞRAF



Arısoy, Zeytinburnu'nu, fotoğraf sanatçılarının gözünden görmek için böyle bir yarışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Bu yarışmayı, meraklıların ilgililerin beğenisine sunmak istiyorduk. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elde ettiğimiz fotoğraflardan Zeytinburnu'nun 10 yılının panoraması ortaya çıktı. Bu yıl da 2 kategoride 351 kişi 1784 fotoğrafla başvurdu” dedi.



Fotoğrafçıların ilgisinden memnun olduklarını belirten Arısoy, dereceye giren ve ödül alan fotoğraf sanatçıları ve yarışma jürisine teşekkürlerini iletti.



Dereceye giren fotoğraflar, 15 Ocak'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

BU YIL 2 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Seçici Kurulunda foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra Murat Gür, İsmail Küçük, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün yer aldığı yarışmada, serbest kategoride Aykut Kulaoğlu ‘Merkezefendi Camii’ isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Ahmet Öner ‘Çok Yaşayın Siz’ isimli fotoğrafıyla ikinci ve Mürsel Tahtacı ‘Parkta Gün Doğumu’ fotoğrafıyla üçüncü oldu.



Caner Başer ‘Oyun Parkı’ isimli fotoğrafıyla serbest kategoride Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görülürken, Meral Kızrak, Serap İkiyek, Taha Balta, Volkan Karagülleoğlu ve Ahmet Öner ise aynı kategoride Mansiyon Ödülü kazandı.



Foto öykü kategorisinde Taşkın Mişe ‘Pazar Yeri’ isimli fotoğraflarıyla birincilik, Erdem Kaya ‘Şefkatin Elleri’ isimli fotoğraflarıyla ikincilik, foto muhabiri Şebnem Coşkun ise ‘Evden Çıkan Atıktan Mutfağa Giren Ekmeğe Katık’ isimli fotoğraflarıyla üçüncülük aldı.



Engin Ballı ‘Parklar ve Yeşil Alanlar’ isimli fotoğraflarıyla foto öykü kategorisinde Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'nü kazanırken Burak Türk, Emrah Ildız, Ömer Faruk Güler, Serdar Aydın ve Tolga İldun ise aynı kategoride Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.



Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 106 bin lira ödül verildi.

