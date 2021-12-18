13. İstanbul Edebiyat Festivali AKM'de yapılacak

TYB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultanbeyli Belediyesinin desteklediği festival, 20 Aralık saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) açılış programıyla başlayacak.



TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Yeni nesillerin büyük isimleri tanıması, anlaması, okuması en büyük amacımız" dedi



Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise festivalin bu yılki temasının Sezai Karakoç olmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.



Festival kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra "Türk Şiirinin Hızırı: Sezai Karakoç", "Sezai Karakoç'la Aynı Çağda Yaşamak", "Sezai Karakoç ve Diriliş Gençliği", "Bir Gençlik Önderi olarak Sezai Karakoç", "Sezai Karakoç Düşüncesinin Odağındaki Kavram Üçlüsü: Şehir-Kimlik ve Medeniyet", "Hikmetin Burcunda Bir Şair: Sezai Karakoç" ve "Sezai Karakoç'tan Bize Kalanlar"ın bulunduğu birçok söyleşi yapılacak.



Söyleşilerde konuşmacı olarak ise aralarında Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Hasan Akay, Prof. Dr. Fatih Andı, Dr. Savaş Barkçin, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Doç. Dr. Osman Bayraktar ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün bulunduğu birçok isim yer alıyor.



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