13. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

İstanbul Edebiyat Festivali’nin 13'üncüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sultanbeyli Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Festivalin bu yılki teması Sezai Karakoç olarak belirlendi. 20 Aralık’ta başlayan festival 26 Aralık’a kadar devam edecek.

Öte yandan açılış programında, 13'üncü İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri de sahiplerini buldu. “Sezai Karakoç’un Düşünce Ufukları” eseriyle Mehmet Erdoğan'a, “Sabah Yıldızı” eseriyle Mustafa Kirenci'ye, “Dirilişin Yapıtaşları” eseriyle Dr. Münire Kevser Baş'a, “Çağdaş Mesnevinin Peşinde” eseriyle Dr. Gökhan Tunç’a çeşitli ödüller verildi.



Karakoç'un Türk İslam Düşünce Tarihi'nin en önemli ve en etkili yazarlardan biri olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Sezai Karakoç, Türk İslam düşünce tarihinin en önemli, en etkili ve karizmatik insanlarından biri çünkü çok yönlü bir insan. Bir yönü şiiriyle, bir yönü felsefesiyle çok güçlü, bir yönü düşünceleriyle çok güçlü bir insan" dedi.