13 sezon kapalı gişe oynayan Don Pasquale İstanbul'da

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nin 2008 yılındakiaçılışı Don Pasquale Operası ile yapılarak, İstanbul Anadolu yakası’ndaki ilk Opera temsili gerçekleştirilmiş oldu.



O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği illerde, kapalı gişe oynanan Don Pasquale, Türk opera tarihinde bu özelliğiyle de ayrı bir bir değer taşıyor.



Don Pasquale’nin eğlenceli konusu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Recep Ayyılmaz’ın sıradışı mizansenleri ve rejisiile birleşiyor.



Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov yapıyor. Eserde; dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımı Metin Koçtürk, koreografi Nil Berkan'a ait. Eserin koro şefliğini Paolo Villa yapıyor.Eserde Don Pasquale rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat ,; Ernesto rolünü Ahmet Baykara, Ufuk Toker ; Norina rolünü Özgecan Gençer, Hale Soner ; Dr. Malatestarolünü Hasan Çelik, Alper Göçeri; Noter rolünü M.Tükel Acar, Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynuyorlar.