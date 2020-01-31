13 yıllık seslendirmecisi Peppa Pig'i bırakıyor

Popüler çizgi dizi Peppa Pig’i 13 yıldır seslendiren Harley Bird, rolünü bıraktı. 18 yaşındaki Bird, 5 yaşından bu yana, 185 bölümdür seslendirdiği Peppa Pig’e artık dublaj yapmayacak.



Bird, yaptığı açıklamada, Peppa Pig seslendirmesini “İnanılmaz bir yolculuktu” diye tanımladı.



Bird’ün yerine Peppa Pig karakterini 9 yaşındaki Amelie Bea Smith seslendirecek.

Bird, Peppa Pig dublajında saatlik 1000 sterlin kazanıyordu.



İngiliz çizgi dizisi Peppa Pig, Çin’de “gangster altkültürünü yaydığı” gerekçesiyle yasaklanmasının yanı sıra ABD’de pek çok Amerikalı çocuğa İngiliz aksanı dayatmakla suçlanmıştı.



2004 yılından beri yayınlanan Peppa Pig, anne, baba ve iki çocuktan oluşan domuz ailesinin hikayelerini anlatıyor.

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