14 yabancı dizi puhutv arşivinde

House dizisi ile dünya çapında şöhret elde eden Hugh Laurie’nin başrolünde olduğu Roadkill, politik dram ve gerilim türünde bir yapım. Roadkill, 2021’de ani bir hastalık sonrası hayatımızdan ayrılan, Peaky Blinders, Fearless gibi dizilerin unutulmaz oyuncusu Helen McCrory’nin de rol aldığı son proje. Başroldeki bu etkileyici iki İngiliz oyuncunun yanı sıra dizi, senaristiyle de dikkat çekiyor. Hikaye, The Hours / Saatler (2002), The Reader / Okuyucu (2008) filmlerinin ödüllü senaristi İngiliz yazar David Hare’in imzasını taşıyor.

Mrs. Wilson

puhutv yabancı dizi kataloğunda dikkat çeken bir diğer yapım Mrs. Wilson. Türk izleyicisinin The Affair ile tanıdığı Ruth Wilson’ın başrolde olduğu ve yapımcılığını üstlendiği dizi, 1960’larda geçen biyografik bir hikaye. Ruth Wilson, ailesinin geçmişinden gizemli bir olayı ekrana taşırken, kendisi de büyükannesini canlandırıyor.

The Miniaturist

The Miniaturist, Jessie Burton’ın aynı adı taşıyan romanından uyarlanan BBC yapımı mini bir seri. Başrolünde The Queen’s Gambit’in yıldızı Anya Taylor-Joy’un yer aldığı bir dönem dizisi. 17. yüzyılda Amsterdam’da geçen drama izleyiciye görsel bir ziyafet sunuyor.

My Brilliant Friend

puhutv’nin kütüphanesine eklediği kült yapımlar arasında My Brilliant Friend en dikkat çekenlerden. İtalyan yazar Elena Ferrante’nin uluslararası çok satanlar listesinde yer alan romanından uyarlanan dizi, iki kız çocuğunun, Elena ve Lila’nın yıllara yayılan büyüleyici dostluklarını izleyiciyle buluşturuyor.





The Young Pope

Tarihteki en genç ve ilk Amerikalı Papa ile henüz tanışmadıysanız, sizi The Young Pope’a davet ediyoruz. Jude Law’un başrolünde olduğu, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino’nun 2016 tarihli dizisi, ciddi bir parodi. Serinin devamı The New Pope ise, başrollerini yine Jude Law ile John Malkovich’in paylaştığı şimdiden efsaneleşmiş bir başka yapım.



Liar



Liar, Downtown Abbey’deki rolüyle Altın Küre ödülü kazanan Joanne Froggatt ve Galli oyuncu Ioan Gruffudd’ın başrollerde olduğu İngiliz yapımı bir dizi. Oyuncuların performanslarıyla göz kamaştırdığı yapım, polisiye gerilim türünü sevenler için başarılı bir seçim. Bu noktada dizinin Türk uyarlaması Yalancı’nın da platformda yayında olduğunu paylaşmakta yarar var.





Chimerica



Chimerica, Türk tiyatro izleyicisinin Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi oyunu ile hatırlayacağı Lucy Kirkwood’un başka bir oyunundan uyarlanan bir dizi. 2019 yapımı dizide, Pekin’de Tiananmen Meydanı’nda gerçekleşen öğrenci olaylarında, tanka karşı duran adamın fotoğrafını çeken fotoğrafçının 20 yıl sonra Çin’e giderek o adamı bulmaya çalışması konu ediliyor.

Baghdad Central



puhutv’de kaçırmamanız gereken dizilerden bir diğeri ise Baghdad Central. Amerikalı yazar Elliott Colla’nın aynı isimli romanından uyarlanan ve The Last Kingdom senaristlerinden Stephen Butchard’a emanet edilen İngiliz yapımı altı bölümlük bir dizi. Gizem ve gerilim unsurlarını harmanlayan, karakter merkezli bir drama.



White House Farm

White House Farm, gerçek hayattan uyarlanan sarsıcı bir yapım. 1985 yılında İngiltere’de bir çiftlik evinde gerçekleşen ve aynı aileden beş kişinin ölümüyle sonuçlanan bir cinayet olayı konu ediliyor.

Diary of An Uber Drive



Bir Uber şoförünün başından geçen ilginç ve komik durumları anlatan Avustralya yapımı Diary of An Uber Driver, puhutv’nin kataloğuna eklediği eğlenceli dizilerden.

Our Miracle Years



puhutv, yabancı dizi arşivinde bir Alman dizisine de yer veriyor. Our Miracle Years, 1940’lı ve 50’li yıllarda savaş sonrası Almanya’da yaşayan bir aileyi takip eden, üç kız kardeşin hikayelerine odaklanan bir yapım.



Reunions



Size hiçbir otel ve daha önce varlığından haberdar olmadığınız bir kardeş miras kaldı mı? Başrollerinde Loup-Denis Elion ile Laëtitia Milot’nun yer aldığı bu yürekleri ısıtan Fransız dizisi Reunions da puhutv’de.



Baywatch



puhutv'nin platformda yayına aldığı şüphesiz en kült dizi, Baywatch. David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Yasmine Bleeth ve daha birçok yetenekli cankurtaran ile Los Angeles'ta geçen bir klasik yapım. Muhteşem bir plaj ve nefes kesen maceralarla süslü Sahil Güvenlik, izleyici için nostaljik bir sürpriz tadında.

