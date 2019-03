15. Akbank Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen ve bu yıl 68 ülkeden toplam 1406 kısa filmin başvurduğu Yarışma Bölümü’nün sonuçları açıklandı.



Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” ödülü, yönetmenliğini Burcu Aykar’ın üstlendiği Ablam filminin olurken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar Gökçe Erdem’in Titanyum, Umut Subaşı'nın Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var ve Batuhan Kurt'un Kurbağa Avcıları isimli çalışmaları oldu.



Uluslararası Yarışma bölümünde Avustralya’dan katılan yönetmen Charles Williams, All These Creatures adlı filmiyle “En İyi Kısa Film” ödülünü alırken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise Sandhya Suri’nin The Field ve Diego Cespedes’in The Summer of Electric Lion adlı filmleri oldu. Uluslararası Yarışma bölümünde “Jüri Özel Ödülü” ise yönetmenliğini Vincent Lambe’nin üstlendiği Detainment adlı filme verildi.

ÖDÜLLÜ FİLMLER 2 NİSAN'DAN İTİBAREN GÖSTERİLECEK



Akbank Kısa Film Forum bölümünde finale kalan 8 senaryo arasında Murat Uğurlu’nun Tapınak isimli senaryosu “En İyi Senaryo” ödülünü alırken, Alkım Özmen “Gece Babamızı Ararken” ile "Senaryo Jüri Özel Ödülü” ve Enes Yurdaün 4 gün 3 gece adlı senaryosu ile mansiyona değer görüldü.



Festivalin “Seyirci Özel Ödülü”nün sahibi ise Taş filmi ile Alican Yücesoy’un oldu.



15. Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, 2 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 22 ilde toplam 40 üniversitede ücretsiz olarak gençlerle buluşacak.