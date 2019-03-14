Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlen yarışma, yine hem öğretecek hem eğlendirecek. Sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak en sevdiği renklerle hayal dünyasını resmeden minikler, birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacaklar.



15. Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi 26 Nisan!

Yarışma Kuralları:



1- Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.



2- Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına, pastel boya ile yapılacaktır.



3- Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, sınıfı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.



4- Yarışmacılar resimlerini 26 Nisan 2019 Cuma gününe kadar Memorial Sağlık Grubu’nun Bahçelievler, Şişli, Ataşehir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle, Kayseri Hastaneleri, Hizmet Hastanesi ile Etiler ve Lara Tıp Merkezlerine elden veya posta yoluyla ulaştırabilirler.



5- Kazananlar 10 Mayıs 2019 Cuma günü www.memorial.com.tr ’den duyurulacaktır.



Ödüller:



1.’lik Ödülü: Vestel Venus V4 Cep Telefonu ve Bluetooth Kulaklık

2.’lik Ödülü: Vestel LED TV

3.,4. ve 5.’lik Ödülü: Salcano Bisiklet



Katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi ve boya kalemi hediye edilecektir.

