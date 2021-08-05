15 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker Avusturya’da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak

Genç piyanist Mert Hakan Şeker, 7 yaşındayken komşularının tavsiyesi üzerine piyano eğitimi almaya başladı. Eskişehir’de bir yıl piyano eğitimi alan Şeker, daha sonra babasıyla Bursa’ya gelip piyano eğitmeni Elena Çekiç’ten ders aldı. Yaklaşık 5 yıl Çekiç ile çalışan Şeker, ABD, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlenen yarışmalara katıldı.



Yarışmaların 12’sinden, çoğu birincilik olmak üzere çeşitli dereceler alan Şeker, ücretli solo konserler verdi. Daha sonra Avusturya’da piyano eğitimine devam eden Şeker, burada Joseph Haydn Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına katıldı. İlk sınavı başarıyla geçen Şeker, okulun Stanislaw Tichonow'un piyano hazırlık sınıfına kabul edildi. Hazırlık eğitiminin ardından lisans için yeniden sınavlara girecek olan Şeker, sınavı başarıyla geçerse lise eğitimi almadan lisans eğitimine başlayacak.



'PİYANO, YAŞAM TARZI'



Piyanoya olan sevgisini anlatan Mert Hakan Şeker, “Piyano, benim için bir yaşam tarzı. Daha iyi piyano çalabilmek için arkadaşlarımı geri plana attım. Bütün çocukluğumu piyano başında geçirdim. Bulgaristan, İspanya, Almanya, İsveç, İtalya ve Amerika’da yarışmalara katıldım. Hepsinden dereceyle döndüm. Gelecekle ilgili ilk planım, öncelikle eğitimimi tamamlamak ve ileride ülkemi Fazıl Say gibi, Gülsin Onay gibi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.



Piyano öğretmeni Elena Çekiç ise sınavlara ve yarışmalara hazırlanma süreçlerini anlatarak, “Biz, Mert Hakan’la 5 senedir beraberiz. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Amerika’dan Avusturya’ya kadar gezdik. Masterclass aldık, solo konserler verdik. Mert Hakan, çok özel bir öğrenci, günde ortalama 5 saat çalışıyordu" dedi.