16. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor (74 ülke 2 bin 217 film)

Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali 16. kez sanatseverlerle buluşacak.

03.03.2020 - 11:52

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16. Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, 16-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu festival, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum bölümlerinden oluşuyor.

Jane Campion kısaları gibi ilgi çekici bölümlerin yanı sıra, Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı, 40 ülkeden 109 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak. Programda Yorgos Lanthimos’un da bir kısa filmi bulunuyor.

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