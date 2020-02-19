16. Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı

16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası kısa film yarışmalarının finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan ve bu yıl 16-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa film başvurdu.



Yönetmen ve görüntü yönetmeni Cansu Boğuşlu, akademisyen ve belgesel yönetmeni Ahmet Bikiç ve yönetmen Selim Evci’den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu, “Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü”ne katılan eserler arasından 14 film ve “Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” başvuruları arasından seçilen 14 film “En İyi Film Ödülü” için yarışmaya hak kazandı.



Öykü Karayel de Akbank Kısa Film Festivali jürisinde.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; oyuncu Öykü Karayel, yönetmen Can Evrenol, yönetmen Mehmet Bahadır Er, oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; yönetmen Maryna Er Gorbach, oyuncu Afsaneh Pakroo, belgesel yönetmeni Sinisa Gacic, yönetmen Tolga Karaçelik ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olarak belirlendi.



En iyi film olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından, ulusal kategoride 30 bin TL, uluslararası kategoride 5 bin dolar, forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5 bin TL ile ödüllendirilecek.



ÖN ELEME SONUÇLARI



“Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” aday filmler:



1. Butterflies Yönetmen: Yona Rozenkier (İsrail)



2. Party Day Yönetmen: Sofia Bost (Portekiz)



3. She Runs Yönetmen: Qiu Yang (Çin, Fransa)



4. Daughter Yönetmen: Daria Kashcheeva (Çek Cumhuriyeti)



5. And Then the Bear Yönetmen: Agnes Patron (Fransa)



6. All Cats Are Grey in the Dark Yönetmen: Lasse Linder (İsviçre)



7. November 1st Yönetmen: Charlie Manton (İngiltere)



8. Anna Yönetmen: Dekel Berenson (İngiltere, Ukrayna, İsrail)



9. Favourites Yönetmen: Martin Monk (Avusturya, Almanya)



10. Ward’s Henna Party Yönetmen: Morad Mostafa (Mısır)



11. Monster God Yönetmen: Agustina San Martin (Arjantin)



12. Inner Self Yönetmen: Mohammad Hormozi (İran)



13. Superheroes without Superpower Yönetmen: Beatrice Baldacci (İtalya)



14. Life Between the Exit Signs Yönetmen: Nicolas Pindeus (Avusturya)





“Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’’ aday filmler:



1. Kelebek Adam Yönetmen: Enis Manaz



2. Orada Yönetmen: Zeynep Köprülü



3. Siyah Güneş Yönetmen: Arda Çiltepe



4. Teselli Yönetmen: Sercan Erdoğan



5. İyi Yemek Öldürür Yönetmen: Umut Evirgen



6. Yağmur Olup Şehre Düşüyorum Yönetmen: Kasım Ördek



7. Servis Yönetmen: Ramazan Kılıç



8. Dede Yönetmen: Ahmet Keçili



9. Günlerin Ardından Yönetmen: Ferit Karol



10. Topaç Yönetmen: Yeter Keser



11. Aries Yönetmen: Dila Bulut



12. Avarya Yönetmen: Gökalp Gönen



13. G.K. Yönetmen: İnan Erbil



14. Tor Yönetmen: Ragıp Türk