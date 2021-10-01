16. Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul’da başlıyor

Contemporary Istanbul, ikinci on beş yılına Tersane İstanbul’da başlıyor. Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary Istanbul, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanat severleri Tersane İstanbul’da ağırlayacak.

FARKLI BİR FUAR DENEYİMİ

Kapalı mekanları, açık hava kullanım alanları ile Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, bir sanat fuarının sadece fuar değil; eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu 16. Edisyonda gerçekleştirme hedefi ile hareket ederek, hazırlıklarına bu yönde devam etti.





16. Edisyon’da bu bilinçle özel temalı sergilere fuar alanında yer veren Contemporary Istanbul, sanatın ve dünyanın sürdürebilirliği adına üzerine düşen görevleri de yerine getirdi.



SANARSEVERLER NELER GÖRECEK?



Tersane İstanbul’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken Gelecek için Bayraklar sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak.

CAZ KONSERLERİ YAPILACAK

Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Sanat Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul’daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.



"SALT BİR MEKAN DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “Contemporary Istanbul olarak Haliç’in tarihsel önemini ve kültüre olan katkısını çağdaş sanatla birlikte ifade etmeye hazırlanıyoruz. 16. yılımızda yaptığımız bu mekan değişikliği ile ikinci 15 yılımıza başlıyoruz. Bunu salt bir mekan değişikliği olarak değil, CI olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerimizin ilk adımı olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Güreli "Tarihin her alanda parladığı bu şehirde, Haliç Tersaneleri, yani Tersane İstanbul; Bizans ve Osmanlı döneminde etkin rol oynamıştı ve şimdi, CI olarak yeni mekanında Türkiye’nin çağdaş sanat fuarı olarak, sanatçıları, galerileri ve ziyaretçiyi bu buluşma noktasında kültür ve sanatla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

VENEDİK'TEN SONRA BİR İLK

Ali Güreli "Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgede çağdaş sanatı açık ve kapalı olmak üzere her alanda ağırlamak bizi çok heyecanlandırıyor. Burada belirtmek isterim ki Venedik’ten sonra bir çağdaş sanat fuarı tarihi bir yapıda gerçekleştirilecek. Tarihte Altın Boynuz olarak bilinen Haliç’in tekrar eski ihtişamına kavuşturan bu yenileme projesinden sesimizi çağdaş sanatla yükselteceğimiz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz" diye konuştu.

İstanbul'un dünyaya açılan modern kapısı