17. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor.



Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.



Her bir film gösterimi için 500 kişilik bilet kontenjanının olacağı festivalde biletler, filmlerin gösterim seanslarından 1 saat öncesinde ücretsiz olarak izleyicilerin alımına açılacak. Bilet alınan filmler gösterimde kaldığı süre boyunca izlenebilecek.

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