17. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 17. kez düzenlenecek. Festivalde tüm etkinlikler sinemaseverlerle çevrimiçi olarak buluşacak.

16.03.2021 - 12:14

17. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

İlişkili Haber

17. Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı

17. Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri ve yarışma filmleri açıklandı

71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor.

Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

Her bir film gösterimi için 500 kişilik bilet kontenjanının olacağı festivalde biletler, filmlerin gösterim seanslarından 1 saat öncesinde ücretsiz olarak izleyicilerin alımına açılacak. Bilet alınan filmler gösterimde kaldığı süre boyunca izlenebilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...