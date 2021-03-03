17. Akbank Kısa Film Festivali'nin finalist senaryoları açıklandı

Çevrimiçi olarak 22 Mart-1 Nisan arasında düzenlenecek "17. Akbank Kısa Film Festivali"nin "Forum" bölümünde finale kalan senaryolar belirlendi.

Anadolu Ajansı 03.03.2021 - 17:26

17. Akbank Kısa Film Festivali'nin finalist senaryoları açıklandı

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Akbank Kısa Film Forum bünyesinde gerçekleştirilen "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması"na başvuran 687 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda 8 senaryo seçildi.

Finale kalan "Rutubet", "Karda İzler", "Soygun", "Bir Aile", "Birlikte, Yalnız", "Palmiyeler Altında", "Gukla" ve "Baykuş Sesleri ve Sinekler" çalışmaları ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında ayrıca çevrim içi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler de gerçekleştirilecek.

"Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşan ve yerli yabancı çok sayıda sinemacıyla söyleşi ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivalde bu yıl bütün etkinlikler çevrimiçi düzenlenecek.

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