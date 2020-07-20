17 bin 572 müzisyenle sanal koro oluşturuldu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi birçok sektörü etkiledi.



Konserler ve diğer sanatsal aktiviteler de küresel salgından zarar gören sektörler arasında.



Birçok sanatçı canlı yayın konserleri düzenlese de geniş katılımcılı koroları canlı yayında düzenlemek mümkün değil.



2009 yılından beri dijital korolar oluşturan Grammy ödüllü besteci Eric Whitacre pandemi sırasında bir rekora imza attı.



Whitacre dünyanın farklı yerlerdinden 17 bin 572 müzisyeni bir araya getirerek sanal koro oluşturdu.



Ödüllü besteci Whitacre, "Fikir oldukça basit. Ben performansımı sergilediğim parçayı sisteme yüklüyorum. Sonra başka insanlar orkestra şefimizin yönlendirmeleriyle müziğini yapıp sisteme yüklüyor. Bütün eserler toplanıp aynı anda çalındığında ortaya sanal bir koro çıkıyor" açıklamasını yaptı.



İlki 2009 yılında gerçekleştirilen sanal koro müziğine katılan ses sayısı 185'ti. Covid-19 dönemindeki sanal korodaki katılımcı sayısı ise 17 bin 572'ye yükseldi.

Binlerca sanatçı bir araya gelerek "Sing Gently" eserini seslendirdi.

Youtube yüklenen çalışma 12 saatte 350 binden fazla izlenmeye ulaştı.