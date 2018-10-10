ÖNE ÇIKAN FİLMLER 2018 Filmekimi'nde kaçırılmaması gereken filmler

Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle 5 Ekim'de açılışı yapılan 17. Filmekimi'nde Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un çok beklenen ve Netflix’te gösterime girecek filmi Roma/Rome ise Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.



Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla devam ediyor ve 11-16 Ekim’de Ankara’da, 18-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. 17. Filmekimi’ne bu yıl Hopi de destek veriyor.



FİLMEKİMİ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ



Biletlerinin satışa çıktığı 29 Eylül’den bugüne yoğun ilgi ile karşılaşan Filmekimi programına birçok seans eklendi. Ödüllü filmlerin yanı sıra, başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, Kiril Serebrennikov’un 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde rock kültürünün doğuşunu da anlatan filmi Yaz / The Summer, oyunculuğuna hayran olduğumuz Ethan Hawke’un yönettiği Blaze, Terry Gilliam’ın yapımı 30 yıl süren Adam Driver’lı filmi Don Kişot’u Öldüren Adam / The Man Who Killed Don Quixote, ünlü fotoğraf sanatçısı Richard Billingham’ın kendi gençliğini anlattığı filmi Ray & Liz ve yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin birbirine son derece benzeyen iki adama âşık olan bir kadının hikâyesini anlattığı Asako 1&2 ve daha niceleri Filmekimi’nde…



Ayrıca 2016’da Oscar’a aday olan Mustang ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Deniz Gamze Ergüven’in Hollywood’da Halle Berry ve Daniel Craig’le çektiği yeni filmi Kings de Filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.



17. FİLMEKİMİ'NDE EK SEANSLAR

Filmekimi’nde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmlere de ek seanslar kondu.



İstanbul ek seansları



· Efsane yönetmen Terry Gilliam’ın kendisi de efsaneye dönüşen son filmi Don Kişot’u Öldüren Adam / The Man Who Killed Don Quixote 15 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Atlas Sineması’nda,



· Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin en yeni filmi Everybody Knows / Herkes Biliyor için 15 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da Atlas Sineması’nda,



· Bu yıl Cannes’dan en iyi ilk filme verilen Altın Kamera dahil üç ödülle ayrılan, Belçika’nın Oscar adayı olan Lukas Dhont imzalı Kız / Girl için 15 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s’de,



· Her filmiyle olay yaratan Paolo Sorrentino’nun Berlusconi’yi ti’ye alan son filmi Loro için 15 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da Cinemaximum Nişantaşı City’s’de,



· Meksika’nın en büyük müze soygununu içeriden bir bakış açısıyla anlatan Müze / Museo için 15 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Rexx Sineması’nda,



· Hirokazu Kore-eda’nın Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen ve Japonya’nın Oscar adayı olan yeni filmi Arakçılar için 15 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da Rexx Sineması’nda.



Ankara ek seansları



· Sinemanın en sıra dışı yönetmenlerinden Gaspar Noé’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen Climax için ise 11 Ekim Perşembe akşamı 19.00’da, Ankara’da Cinemaximum Cepa’da bir ek gösterim yapılacak.



· Hirokazu Kore-eda’nın Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen yeni filmi Arakçılar için 11 Ekim Perşembe akşamı 21.15’de, Ankara’da Cinemaximum Cepa’da bir ek gösterim yapılacak.



İzmir ek seansları



· Sinemanın en sıra dışı yönetmenlerinden Gaspar Noé’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen Climax için 18 Ekim Perşembe akşamı 19.00’da, Cinemaximum Konak Pier’de bir ek gösterim yapılacak.



· Hirokazu Kore-eda’nın Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen yeni filmi Arakçılar için 18 Ekim Perşembe akşamı 21.30’da, Cinemaximum Konak Pier’de bir ek gösterim yapılacak.



A STAR IS BORN FİLMİNİN FRAGMANI