17. İstanbul Bienali sergileri 2022'ye ertelendi

Corona virüs salgını, 17. İstanbul Bienali’ni, bienalin küratörlerini ve katılımcılarını da etkiledi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte, sergileri erteleme kararı aldı.



17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekanlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında gerçekleştirilecek. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edecek.

