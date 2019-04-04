Filmmor Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği ve Mersin Kadın Emeği Kolektifi işbirliği ile yapılacak olan 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Mersin’de Yenişehir Belediyesi’nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, Kadınların Sineması, Kendine Ait Bir Cüzdan, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Bellek; Ursula K. Le Guin, Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar bölümlerinde yerli ve yabancı olmak üzere 13 film izlenebilecek. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde filmlerin yanı sıra söyleşi ve forumlar da düzenlenecek.

Ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak olan festivalin Mersin programında, 13 Nisan Cumartesi günü Sandalye Kapmaca, Güven, Mazi ve Ursula K. Le Guin’in Dünyaları filmleri gösterilecek. 14 Nisan Pazar günü ise kısa filmler Prenses Model, Demir Leydi, Zig Zag, Kutlama, Sokaklar Bizim, Sam’in Rüyası, Kornea İkilisi ile uzun metrajlı Biri Şarkı Söylüyor Diğeri Söylemiyor ve Bu Ne Güzel Demokrasi filmleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.