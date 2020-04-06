17. Tudem Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması sonuçlandı

Yetişkin edebiyatı alanında ve roman dalında düzenlenen 17. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye girenler açıklandı. Birincilik ödülüne Bay Erdal'ın Tehlikeli Alakaları adlı dosyası ile Cem Aydoğan değer görüldü.



Edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 17. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenmişti.



Asuman Kafaoğlu-Büke, Beliz Güçbilmez, Ceyhan Usanmaz, Hüseyin Kıran ve Oylum Yılmaz'dan oluşan Roman Yarışması seçici kurulu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri toplantıda dereceye girenleri belirledi.



65 dosyanın başvurduğu yarışmada ikincilik ödülüne Miras ile Canan Özdek, üçüncülük ödülüne ise Tanrı Küçük Tahta Parçalarını Sevmezdi ile Pınar Seyhun değer görüldü.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ



Dereceye giren isimlere, heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek.



17. Tudem Edebiyat Ödülleri kapsamında, çocuk edebiyatı alanında ve resimli kitap dalında yarışan dosyaların sonucu şubat ayının sonunda duyurulmuştu.

