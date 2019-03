17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 7 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. Festivalin diğer yapılacağı şehirler ve tarihleri şöyle: Giresun 9-10 Mart; İzmir 6-7 Nisan; Mersin 13-14 Nisan; Antalya 20-21 Nisan; Adana 27-28 Nisan; Diyarbakır 4-5 Nisan.

Festival, yeryüzünün yüzlerce dilinden, onlarca ustasında 74 film; atölyeler, paneller, forumlar ve söyleşilerle dolu bir program içeriyor.



Filmmor Kadın Kooperatifi, Akademiden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek Topluluğu, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlenmesi Kürsüsü, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Adana Kadın Platformu ve Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği dayanışması ile yapılan 17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde; Agnès Varda Retrospektifi salonlardan alınabilecek biletlerle ya da Filmmor Kartları ile; diğer tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz izlenebilecek.





KADINLARIN SİNEMASI



17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, sinemaya ve hayata özgün/feminist kadrajlar açan, 21. yüzyılın ustalarından 49’unun “sinemayla dansı”; Türkiye ve dünyadan 74 film var. Agnès Varda Retrospektifi Agnès Hakkında Her Şey yanında; Kadınların Sineması, Kendine Ait Bir Cüzdan, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Bellek; Ursula K. Le Guin, Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar bölümlerinde filmler; Hikâye Anlatıcısı Kadınlar, Sinemada Cinsiyet Temsilleri ve Performansları, Feminist Kadraj panelleri; kadınların sinema yapma temaşasını kolaylaştırmak için atölyeler, söyleşiler, forumlar, yönetmenlerle buluşmalar var.



Festivalde Türkiye prömiyerlerini yapacak olan yeni yapımlar, feminist sinemanın son yapımları var. 2018 Toronto Hot Docs’un açılış filmi olan, 2019 Berlin Film Festivali Culinary Cinema bölümünde Avrupa prömiyerini yapan Maya Gallus imzalı Hararet: Mutfak (D)evrimi adıyla müsemma bir konuyu ele alıyor. Hem kadının yerinin mutfak olduğunu söyleyen hem de şef olarak şan şöhreti kendileri üstlenen erkeklerin gastronomi alanındaki egemenliğini kıran 7 şef üzerine bir belgesel.

FESTİVALDE HANGİ FİLMER VAR?

2019 Toronto Film Festivali’nde dünya, Berlin Film Festivali Panorama bölümünde Avrupa prömiyerini yapan Esther Rots imzalı Mâzi/Retrospekt, şiddet gören kadınlara destek veren bir sosyal görevlinin başına gelenleri kronolojik bir yapboz gibi anlatan gerilim filmi.



Fransız yapımı Hotel Echo ise orman içinde bir yangın gözetleme istasyonunda çalışan iki kadının işini bir metafor olarak kullanarak aile içi şiddetin nasıl gözetlenebileceğini, bu toplumsal yangının kayıtsız kalınmayarak nasıl söndürüleceğini şiirsel bir dille sorguluyor.



Kadınların Şekillendirdiği Ülke, son yıllarda eşitlik açısından en ileri ülkelerden biri olarak örnek gösterilen İzlanda’dan iki dünya snowboard şampiyonunun yaptığı bir belgesel. Anne-Flore Marxer ve Aline Bock, ülkeyi gezerek hem spor yapıyor hem de cinsiyet eşitliğini irdeliyor. Anne-Flore Marxer Filmmor’a konuk olacak ve izleyicilerle buluşacak.



20’li yılların dışavurumcu sineması tarzında çekilmiş bir radikal kuir feminist başyapıt olan Zehirli Çiçek: Bir Yeraltı Senfonisi ekibi de İstanbul’da olacak.



Hollanda sinemasının yaşayan en önemli yönetmenlerinden Nanouk Leopold, geçen yıl Berlin Film Festivali Generation bölümünde dünya prömiyerini yapan, Crossing Europe Film Festivali’nde En İyi Film seçilen Cobain ile Filmmor programında yer alıyor.



İlk Gün ve Bir Dakika Sonra, Danimarka sinemasının sıra dışı canlandırma yönetmeni Sara Koppel’dan sadece 2 dakika içinde ne kadar yaratıcı olunabileceğini kanıtlayan bir punk-rush film.



Türkiye sinemasından ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gören, vizyona giren üç uzun metraj film, kısa film ve belgesel yapımlar; kadınların sinemada ve her alanda karşılaştıkları zorluklara rağmen öznesi oldukları üretimin gönenç seçkisi.

Biri Şarkı Söylüyor Diğer Söylemiyor

Kadınların Sineması bölümü filmleri:



Androktones / Emine Yıldırım

Apartman / Belkıs Bayrak

Benim Özgürlüğüm, Senin Özgürlüğün / Diana Näcke

Borç / Vuslat Saraçoğlu

Cemile / Aminatou Echard

Cobain / Nanouk Leopold

Çorba & Ekmen / Sarah Signac

Girift / Cansu Karaman

Güven / Sefa Öztürk

Hotel Echo / Eléonor Gilbert

Kadınların Şekillendirdiği Ülke / Anne –Flore Marxer

Kutlama / Elif Sözen

Lal / Cemre Yılmaz

Marysia’nın Dünyası / Katarzyna Ewa Żak

Miras / Baran M. Reihani

Misafir / Andaç Haznedaroğlu

Nedret Bugün Kaybolur / Berrak Çolak

Pepita’nın, Çalmayın / Vanessa del Campo

Sam’in Rüyası / Nolwenn Roberts

Soğuk Bir Yaz / Ji Qiaowei

Sokaklar Bizim / Clara Santaolaya

Sonsuzluğa Süzülmek / Joanne Lurie

Umutlu Bir Hikaye / Jale İncekol

Yürek / Fanni Metelius

Zehirli Çiçek – Bir Yeraltı Senfonisi/Sabine Jelinkova, Irene Schanda, Flora Schanda

Dans Eden Kızlar

Kendine Ait Bir Cüzdan bölümü filmleri:



Demir Leydi / Aliye Ceylan

Hararet: Bir Mutfak Devrimi / Maya Gallus

İmparatorlukta Zor Bir Gün / Sezen Kayhan

Prenses Model / Dilan Engin

Sandalye Kapmaca / Lucia Chiarla

Uzun Lafın Kısası / H. Sevim Işık Bäro



Bedenimiz Bizimdir bölümü filmleri:



Altın Kız / Chiara Fleischhacker

Dikenli Düğün / Mirvet Médini Kammoun

Kanlı Mary / Eszter Katalin

Mâzi / Esther Rots

Zig Zag / Zeynep Merve Uygun



Cins-iyet-ler bölümü filmleri:



Azıcık Dünyayı Kurtarman Lazım / Peppe Andersson

Dans Eden Kızlar / Zeynep Köpürülü

İlk Gün ve Bir Dakika Sonra / Sarra Koppel

Yatak / Mónica Lairana

Agnes Varda

Agnès Hakkında Her Şey



17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19’u uzun, 14’ü kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey 7 Mart-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Modern ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilecek. Yönetmenin dünya prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapılan otobiyografik filmi Agnès, Varda’yı Anlatıyor da bu seçkide Türkiye prömiyerini yapacak.



Retrospektif: Agnès Varda “Agnès Hakkında Her Şey”:



5’ten 7’ye Cleo

7 Oda, Mutfak Banyo... Bu Fırsat Kaçmaz

101 Gece

Agnès, Varda’yı Anlatıyor

Agnès Varda’ya Göre Jane Birkin

Agnès’in Plajları

Aslanların Aşkı (...ve Yalanları)

Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor

Çatısız Kuralsız

Çok Güzel Merdivenlerin Var, Biliyor Musun?

Dagerotipler

Fısıldayan Duvarlar

Gülüm Elsa

İran’da Aşk Keyfi

Jacques Demy’nin Dünyası

Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinselliğimiz

Kara Panterler

Kung-fu Master!

Mac Donald Köprüsü Nişanlıları

Mekânlar, Yüzler

Mutluluk

Nantes’lı Jacquot

Paralel Yaşamlar

Rochefort’un Kızları 25 Yaşında

Sahilde

Sinevardafoto

Sözümona Karyatidler

Toplayıcılar

Toplayıcılar... İki Yıl Sonra

Uçarı Aslan

Yalancı Belgesel

Yanco Amca