17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 7 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. Festivalin diğer yapılacağı şehirler ve tarihleri şöyle: Giresun 9-10 Mart; İzmir 6-7 Nisan; Mersin 13-14 Nisan; Antalya 20-21 Nisan; Adana 27-28 Nisan; Diyarbakır 4-5 Nisan.
Festival, yeryüzünün yüzlerce dilinden, onlarca ustasında 74 film; atölyeler, paneller, forumlar ve söyleşilerle dolu bir program içeriyor.
Filmmor Kadın Kooperatifi, Akademiden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek Topluluğu, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadınların Güçlenmesi Kürsüsü, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Adana Kadın Platformu ve Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği dayanışması ile yapılan 17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde; Agnès Varda Retrospektifi salonlardan alınabilecek biletlerle ya da Filmmor Kartları ile; diğer tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz izlenebilecek.
KADINLARIN SİNEMASI
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, sinemaya ve hayata özgün/feminist kadrajlar açan, 21. yüzyılın ustalarından 49’unun “sinemayla dansı”; Türkiye ve dünyadan 74 film var. Agnès Varda Retrospektifi Agnès Hakkında Her Şey yanında; Kadınların Sineması, Kendine Ait Bir Cüzdan, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Bellek; Ursula K. Le Guin, Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar bölümlerinde filmler; Hikâye Anlatıcısı Kadınlar, Sinemada Cinsiyet Temsilleri ve Performansları, Feminist Kadraj panelleri; kadınların sinema yapma temaşasını kolaylaştırmak için atölyeler, söyleşiler, forumlar, yönetmenlerle buluşmalar var.
Festivalde Türkiye prömiyerlerini yapacak olan yeni yapımlar, feminist sinemanın son yapımları var. 2018 Toronto Hot Docs’un açılış filmi olan, 2019 Berlin Film Festivali Culinary Cinema bölümünde Avrupa prömiyerini yapan Maya Gallus imzalı Hararet: Mutfak (D)evrimi adıyla müsemma bir konuyu ele alıyor. Hem kadının yerinin mutfak olduğunu söyleyen hem de şef olarak şan şöhreti kendileri üstlenen erkeklerin gastronomi alanındaki egemenliğini kıran 7 şef üzerine bir belgesel.
FESTİVALDE HANGİ FİLMER VAR?
2019 Toronto Film Festivali’nde dünya, Berlin Film Festivali Panorama bölümünde Avrupa prömiyerini yapan Esther Rots imzalı Mâzi/Retrospekt, şiddet gören kadınlara destek veren bir sosyal görevlinin başına gelenleri kronolojik bir yapboz gibi anlatan gerilim filmi.
Fransız yapımı Hotel Echo ise orman içinde bir yangın gözetleme istasyonunda çalışan iki kadının işini bir metafor olarak kullanarak aile içi şiddetin nasıl gözetlenebileceğini, bu toplumsal yangının kayıtsız kalınmayarak nasıl söndürüleceğini şiirsel bir dille sorguluyor.
Kadınların Şekillendirdiği Ülke, son yıllarda eşitlik açısından en ileri ülkelerden biri olarak örnek gösterilen İzlanda’dan iki dünya snowboard şampiyonunun yaptığı bir belgesel. Anne-Flore Marxer ve Aline Bock, ülkeyi gezerek hem spor yapıyor hem de cinsiyet eşitliğini irdeliyor. Anne-Flore Marxer Filmmor’a konuk olacak ve izleyicilerle buluşacak.
20’li yılların dışavurumcu sineması tarzında çekilmiş bir radikal kuir feminist başyapıt olan Zehirli Çiçek: Bir Yeraltı Senfonisi ekibi de İstanbul’da olacak.
Hollanda sinemasının yaşayan en önemli yönetmenlerinden Nanouk Leopold, geçen yıl Berlin Film Festivali Generation bölümünde dünya prömiyerini yapan, Crossing Europe Film Festivali’nde En İyi Film seçilen Cobain ile Filmmor programında yer alıyor.
İlk Gün ve Bir Dakika Sonra, Danimarka sinemasının sıra dışı canlandırma yönetmeni Sara Koppel’dan sadece 2 dakika içinde ne kadar yaratıcı olunabileceğini kanıtlayan bir punk-rush film.
Türkiye sinemasından ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gören, vizyona giren üç uzun metraj film, kısa film ve belgesel yapımlar; kadınların sinemada ve her alanda karşılaştıkları zorluklara rağmen öznesi oldukları üretimin gönenç seçkisi.
Kadınların Sineması bölümü filmleri:
Androktones / Emine Yıldırım
Apartman / Belkıs Bayrak
Benim Özgürlüğüm, Senin Özgürlüğün / Diana Näcke
Borç / Vuslat Saraçoğlu
Cemile / Aminatou Echard
Cobain / Nanouk Leopold
Çorba & Ekmen / Sarah Signac
Girift / Cansu Karaman
Güven / Sefa Öztürk
Hotel Echo / Eléonor Gilbert
Kadınların Şekillendirdiği Ülke / Anne –Flore Marxer
Kutlama / Elif Sözen
Lal / Cemre Yılmaz
Marysia’nın Dünyası / Katarzyna Ewa Żak
Miras / Baran M. Reihani
Misafir / Andaç Haznedaroğlu
Nedret Bugün Kaybolur / Berrak Çolak
Pepita’nın, Çalmayın / Vanessa del Campo
Sam’in Rüyası / Nolwenn Roberts
Soğuk Bir Yaz / Ji Qiaowei
Sokaklar Bizim / Clara Santaolaya
Sonsuzluğa Süzülmek / Joanne Lurie
Umutlu Bir Hikaye / Jale İncekol
Yürek / Fanni Metelius
Zehirli Çiçek – Bir Yeraltı Senfonisi/Sabine Jelinkova, Irene Schanda, Flora Schanda
Kendine Ait Bir Cüzdan bölümü filmleri:
Demir Leydi / Aliye Ceylan
Hararet: Bir Mutfak Devrimi / Maya Gallus
İmparatorlukta Zor Bir Gün / Sezen Kayhan
Prenses Model / Dilan Engin
Sandalye Kapmaca / Lucia Chiarla
Uzun Lafın Kısası / H. Sevim Işık Bäro
Bedenimiz Bizimdir bölümü filmleri:
Altın Kız / Chiara Fleischhacker
Dikenli Düğün / Mirvet Médini Kammoun
Kanlı Mary / Eszter Katalin
Mâzi / Esther Rots
Zig Zag / Zeynep Merve Uygun
Cins-iyet-ler bölümü filmleri:
Azıcık Dünyayı Kurtarman Lazım / Peppe Andersson
Dans Eden Kızlar / Zeynep Köpürülü
İlk Gün ve Bir Dakika Sonra / Sarra Koppel
Yatak / Mónica Lairana
Agnès Hakkında Her Şey
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19’u uzun, 14’ü kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey 7 Mart-30 Mart tarihleri arasında İstanbul Modern ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilecek. Yönetmenin dünya prömiyeri Berlin Film Festivali’nde yapılan otobiyografik filmi Agnès, Varda’yı Anlatıyor da bu seçkide Türkiye prömiyerini yapacak.
Retrospektif: Agnès Varda “Agnès Hakkında Her Şey”:
5’ten 7’ye Cleo
7 Oda, Mutfak Banyo... Bu Fırsat Kaçmaz
101 Gece
Agnès, Varda’yı Anlatıyor
Agnès Varda’ya Göre Jane Birkin
Agnès’in Plajları
Aslanların Aşkı (...ve Yalanları)
Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor
Çatısız Kuralsız
Çok Güzel Merdivenlerin Var, Biliyor Musun?
Dagerotipler
Fısıldayan Duvarlar
Gülüm Elsa
İran’da Aşk Keyfi
Jacques Demy’nin Dünyası
Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinselliğimiz
Kara Panterler
Kung-fu Master!
Mac Donald Köprüsü Nişanlıları
Mekânlar, Yüzler
Mutluluk
Nantes’lı Jacquot
Paralel Yaşamlar
Rochefort’un Kızları 25 Yaşında
Sahilde
Sinevardafoto
Sözümona Karyatidler
Toplayıcılar
Toplayıcılar... İki Yıl Sonra
Uçarı Aslan
Yalancı Belgesel
Yanco Amca