17. yüzyıldan kalma Hürrem Sultan portresi 100 bin sterline satıldı

Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi İngiltere'de açık artırmaya çıkarıldı. Tablo, 100 bin sterline alıcı buldu.

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 16:47 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 16:51

17. yüzyıldan kalma Hürrem Sultan portresi 100 bin sterline satıldı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi100 bin sterline satıldı. 

Vergilerle birlikte tablo, alıcıya 126 bin sterline mal oldu.

Sotheby's'in yılda iki kez, nisan ve ekim aylarında gerçekleştirdiği İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı başlıklı müzayedesinde 7. ve 19. yüzyıllar arasında üretilen çeşitli kıtalardan hat, resim, seramik, metal işleri, mücevher ve mobilya gibi sanat eserleri yer alıyor.

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