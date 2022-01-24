18. Akbank Kısa Film Festivali uluslararası jüri üyeleri açıklandı

Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart tarihlerinde 18. kez düzenlenecek.

Online olarak yapılacak festivalin yarışma bölümlerine toplam 68 ülkeden 2 bin 81 kısa film başvurdu.



Akbank Kısa Film Forum senaryo yarışmasına ise 692 senaryo başvuruda bulundu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GENİŞ KATILIM

Yurt içi ve yurt dışından geniş katılımla gerçekleşen festivalin uluslararası yarışma jürisi, yönetmen Jacqueline Lentzou, yapımcı Nicolás Celis, belgesel yönetmeni Matjaž Ivanišin, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.



Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri, oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.

EN İYİ KISA FİLME 40 BİN TL ÖDÜL



20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla ilk kez düzenlenecek 'Genç Bakışlar' yarışmasının ana jüri üyeleri ise oyuncu Özge Gürel; şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi.

Beşinci kez gerçekleşecek olan Akbank Kısa Film Forum ana jüri üyeleri ise yazar, senarist Ayfer Tunç; yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olarak açıklandı.



Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 18. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde 'En İyi Kısa Film' 40 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde 'En İyi Uluslararası Film' ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.



18. Akbank Kısa Film Festivali, 'Festival Kısaları', 'Dünyadan Kısalar', 'Genç Bakışlar', 'Kısadan Uzuna', 'Deneyimler', 'Belgesel Sinema', 'Perspektif', 'Özel Gösterim', ve 'Forum' ile geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.