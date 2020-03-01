18. Bursa Kitap Fuarı başlıyor

Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.



Fuarın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk, Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Behiç Ak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow, Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar, Erol Mütercimler, Gri Koç, İsmail Saymaz, Hakan Akdoğan, Saygı Öztürk, Gaye Boralıoğlu, Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Kaan Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin, Altay Öktem ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı yer alıyor.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü de fuarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.