18. Geleceğin Sineması yarışmasında kazananlar belli oldu

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın danışmanlığı ve işbirliğiyle bu yıl 18. kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında kazanan isimler ödül töreniyle açıklandı.

Maximum Uniq Açıkhava’daki ödül töreni Covid-19’a karşı alınan önlemlerle sınırlı sayıda davetli ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu oyuncu Cansel Elçin üstlendi.



Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan üç isim, BKM CEO’su ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zümrüt Arol Bekçe başkanlığında; Nişantaşı Üniversitesi / Radyo, TV-Sinema Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Burcu Kurtiş, Yönetmen ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat'ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.



FİNALE KALAN 8 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ



Törende ilk olarak finale kalarak filmlerini çeken sekiz isim ödüllendirildi. Anahtarlar filmiyle Seher Davran, Anı Rüyası filmiyle Nadir Kağan Kocakaya, Armonika filmiyle Yalçın Dilsiz, Bagajdaki Yabancı filmiyle Hakan Erdal, Balık filmiyle Emirhan Cangül, Biz Bir Aileyiz filmiyle Ayşenur Karasu, Kuş Olsam filmiyle Cüneyt Işık ve Yankı filmiyle Esen Demirplaketlerini Gülnaz Gökçen, Murat Şeker, Kemal Öktem ve Bora Talat Oyacı’dan aldılar.



Törenin sunuculuğunu üstlenen Cansel Elçin, törene eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile katıldı.

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ EMİRHAN CANGÜL'ÜN



Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 18. Geleceğin Sineması yarışmasının üçüncüsü Anı Rüyası filmi ile Nadir Kağan Kocakaya oldu. Kocakaya’ya ödülünü Yönetmen Emre Kavuk ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Yücel takdim etti. Yarışmada ikinci olan isim Kuş Olsam filmi ile Cüneyt Işık oldu. Genç isim ödülünü TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Okan ve Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’ın elinden aldı.



Yarışmanın birincisi ise Balık filmiyle Emirhan Cangüloldu. Cangül’e ödülünü ise T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan takdim etti. Kazanan isimlerin ödülleri, güncel gelişmelere uyum sağlarken geleneği onurlandıran bir marka olan URART tarafından tasarlandı. Ödül töreni, birinci olan Balık filminin gösterimi ile sona erdi.

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