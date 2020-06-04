18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali'ne geri sayım

18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak.

04.06.2020 - 10:57

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Salgın nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 12-22 Haziran tarihleri arasında “Hak Odaklı Sinema” temasıyla online olarak yapılacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, atölye ve paneller de yer alacak.

Mart-Mayıs 2020’de 7 şehirde yapılması planlanan fakat salgın nedeniyle ertelenen 18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali; her koşulda buluşmak, dayanışmak, üretmek için 12-22 Haziran tarihleri arasında festivalin internet sitesinde online yapılacak.

Festival 12 Haziran 21.00’de, yeryüzünün dört yanından festivali mümkün kılan kadınlarla birlikte, online canlı yayınla açılacak.

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