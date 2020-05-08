19 Mayıs'a özel dijital sergi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.yılı kapsamında genç sanatçıların eserleri Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

08.05.2020 - 10:47

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Beşiktaş’tan Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evlerde kutlanacak.

Bu kapsamda da Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs 1919’un 101. yılında genç sanatçıları sanatseverlerle Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’nde bir araya getirecek. Başvuruların online yapılacağı serginin son başvuru tarihi ise Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atarak Beşiktaş’tan Samsun’a yola çıktığı gün 16 Mayıs olacak.

Yaratıcı genç sanatçıların eserlerinin görünürlüğüne ve kişisel bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla 19 Mayıs 2020-07 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergide, resim ve baskı alanında konu ve teknik serbest olacak.

Katılımcılar sergiye ürettikleri en fazla bir yapıtla katılabilecek. Son başvuru tarihi 16 Mayıs olan sergiye 01/01/1980, 01/01/2002 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvuru yapabilecek.

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