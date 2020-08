1980'lerin popüler dizisi Who's the Boss (Patron Kim) ekrana dönüyor

Yayınlandığı dönemin en sevilen dizilerinden olan ve ülkemizde de çok sevilen Who's the Boss (Patron Kim), orijinal bölümlerde yer alan oyuncular Alyssa Milano ve Tony Danza'nın geri döndüğü ve yönetici yapımcı olarak da projede yer aldığı bir versiyonla geri dönüyor. Dizi, 1980'lerde büyük çıkış yapan sitcom'ların öncülerinden biri olarak da kabul ediliyor.



Beyazperde'nin haberine göre, dizinin haklarına sahip olan stüdyo, 1984-92 yılları arasında ABC'de yayınlanan orijinal şovun bir devamını resmen planlıyor. Danza ve Milano, baba Tony ve kızı Samantha Micelli olarak rollerini yeniden canlandıracak. Gelişim sürecinin ilk aşamalarında olan şovun yeni bölümlerinde, Samantha'nın hayatına odaklanacağız.

DİZİNİN HİKAYESİ

Orijinal hikayenin geçtiği aynı evde yaşayan bekar bir anne olan Samantha, emekli olan babasıyla birlikte yaşıyor ve dizi, ikisinin ilişkisine odaklanacak. Orijinalinde de rol alan Judith Light ve Danny Pintauro henüz yeni projeye bağlı değil ama görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Çekirdek oyuncu kadrosunun beşinci üyesi Katherine Helmond ise 2019'da hayatını kaybetmişti.



Dizide henüz resmi bir senarist yok. Who's the Boss, Martin Cohan ve Blake Hunter tarafından yaratıldı ve Norman Lear'ın Sony'nin bir parçası olarak satın aldığı Embassy Communications tarafından üretildi. Lear ve Act III adına Brent Miller, Farah Films adına Milano, Danza ve Dan Farah'la ortak yapımcı olacaklar.



dizi, aynı dönemde yayınlanan ve son aylarda yeniden geliştirilmeye başlanan üçüncü ABC komedisi. ABC, merkezinde bir siyahi aileyle Wonder Years'ı yeniden başlatıyor ve HBO Max, Head of the Class'ın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.