1990'lı yılların ünlü rap şarkıcısı Vanilla Ice’ın hayatı film oluyor

Gerçek adı Robert Van Winkle olan rap'çi Vanilla Ice’ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Ice Ice Baby şarkısıyla tanınan 1990’ların ünlü rap şarkıcısının To The Extreme albümüyle aynı adla çekilecek filmde Dave Franco başrolde yer alacak.

Film, Vanilla Ice'ın Ice Ice Baby ile Billboard listelerinde yakaladığı 16 haftalık zaferi ve kariyerindeki düşüşünü konu edinecek.



Dave Franco, “Robert çok tatlı ve zeki biri. Filmin gerçekçiliği adına tüm detayları doğru alabilmemiz için bize çok yardımcı oldu ve kimsenin bilmediği özel detaylar verdi. Onunla yalnızca konuşmak bile bana bu role hazırlanırken gireceğim tavşan deliklerini düşündürtüyor” açıklamasını yaptı.