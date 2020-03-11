2. Abdülhamid'in saat muamması

Sultan 2. Abdülhamid’e ait cep saatinin açık arttırmayla satışı bir bilmeceye döndü. Açık arttırmayı yapan galeri, müzayedede saate en yüksek teklifi veren alıcının son anda vazgeçtiğini duyurdu.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Saati satmak isteyen iki kardeş arasında sorun çıktı. Ancak bu kişilerden biri haberlerde saati aldığı iddia edilen kişi değildi ve müzayedeye hiç katılmadı.



NE OLMUŞTU?



Saatin açık arttırmada 1 milyon 100 bin lira gibi rekor bir ücretle satıldığı ve bu teklifi vererek saati alan kişinin Ankaralı bir holding patronu olduğu öne sürülmüştü. Ancak iddialar müzayedeyi düzenleyen galeri tarafından yalanlanmıştı.