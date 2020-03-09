2. Abdülhamid’in saati 1.1 milyon liraya satıldı iddiasına yanıt

Sultan 2. Abdülhamid’e ait olan cep saatinin 1.1 milyon liraya alıcı bulduğu iddialarına yalanlama geldi.

İHA 09.03.2020 - 15:45

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Sultan 2. Abdülhamid’e ait olan cep saatinin 1.1 milyon liraya alıcı bulduğu iddialarına doğrulanmadı. Sanat galerisinden yapılan açıklamada saatin satılmadığı belirtilerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 

Önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde Sultan 2. Abdülhamid’e ait olan Edward Prior markalı saatin 1.1 milyon liraya alıcı bulduğu öne sürülmüştü. 

Söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri’si, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ise 2. Abdülhamid’in tahtının satıldığı iddia edilmiş ancak tahtın kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştı. 

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