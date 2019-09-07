UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, kazı çalışmalarına devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini söyledi. Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "Bu yıl antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Tiyatroda yaşadığımız kamulaştırma sorunu sayın bakanımızın talimatı ile kısa sürede çözülünce buradaki çalışmalarımızı genişlettik." diye konuştu.