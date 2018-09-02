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Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan ve ilk olarak 8 yıl önce resmi arkeoloji kazı çalışmaları başlatılan Kurul Kalesi'nin, Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nden sonra, 2 bin 100 yıllık 3 büyük heykele daha ev sahipliği yaptığı ortaya çıkınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bugüne kadar, bir müzeyi doldurabilecek nitelikte 2 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti. Yılmaz, kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın Kurul Kalesi için Türkiye'nin müracaatını yaptığı belirtildi.



Kurul Kalesi'ndeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "2016 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Kurul Kalesi Bilimsel Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü imzaladık. 2 yıllık sürede 1 milyon 577 bin lira ödenekle çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi için destek verdik. Ve bu sürede gördük ki, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Kurul Kalesi'nden adeta tarih fışkırıyor. 2 yılda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin yanı sıra bulunan 2 bin parça tarihi eserin gün ışığına çıkarılması, ne kadar doğru bir karar verdiğimizin de kanıtı oldu" dedi.



Kaledeki arkeolojik kazının 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple devam ettiğini de belirten Başkan Yılmaz, "Bu saklı tarihin ortaya çıkarılması için kalede, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekip kazı çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen gün daha büyük eserlerin gün yüzüne çıkacağına inandığımız bu bölge için, Dışişleri Bakanlığımıza müracatımızı yaptık. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Kurul Kalesi için Türkiye'nin müracaatı yapıldı. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.