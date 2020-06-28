2. Leopold’un heykeli kaldırıldı

Belçika’da sömürgeci Kral olarak tanımlanan 2. Leopold’un heykeli Leuven belediye binasından kaldırıldı.

28.06.2020 - 09:45

2. Leopold’un heykeli kaldırıldı

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Belçika sömürgeci tarihiyle yüzleşiyor

Belçika’nın Leuven kenti, sömürge politikalarının mimarı Kral 2. Leopold’un heykelini, süslü mimarisiyle ünlü belediye binasının diş cephesinden kaldırdı.

Kent yönetimi, Belçika’nın sömürgecilik tarihinin gelecek nesiller için düzeltilmesi gerektiğini belirterek, insanların hâlâ sömürgecilik tarihininin sonuçlarından muzdarip olduklarını vurguladı.

Leuven yönetimi, "Eğitimde, konut ve işgücü piyasasında ayrımcılık, aynı zamanda sömürgeciliği de temel alan bir eşitsizlik düşüncesinin sonucudur” diyerek, Leopold heykelinin kaldırılmasına karar verdi.

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