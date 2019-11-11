20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali 16 Kasım’da başlıyor. Heyecanla beklenen etkinlik, dünyaca ünlü birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde bu yıl Barbaros Büyükakkan, Selim Bölükbaşı, İdil Biret, Diego Valdivia, Kerem Görsev ve Evgeny Grinko gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

2000 yılından bu yana Antalya'nın uluslararası "Sanat Şehri" kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 16 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 20'ncisi gerçekleşecek olan Türkiye’nin en önemli müzik festivalinde her yıl olduğu gibi, bu yıl da yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçılar Antalyalı müzikseverlerle buluşacak. 16 Kasım’da, Farklı dillerde söylediği şarkılar ve güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barbaros Büyükakkan konseriyle başlayacak olan festival sahnesinde, 19 Kasım‘da tulum ve kemençe ustası Selim Bölükbaşı’nı, 22 Kasım’da Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret’i; 23 Kasım’da dünyaca ünlü İspanyol piyanist ve besteci Diego Valdivia’yı; 29 Kasım’da caz müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev’i ve 30 Kasım’da ise dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko’yu ağırlayacak.

"FESTİVAL ÜLKEMİZ VE ANTALYA İÇİN YÜZAKI"

Sanatseverlere müzik dolu günler yaşatacak olan festivalde, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı, Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project ile İdil Biret ve Kerem Görsev ise Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin ülkemiz ve Antalya için bir yüzakı olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek “Antalya’mızın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Piyano Festivali, uluslararası alanda çok önemli bir marka haline gelmiştir. Bu yıl 20’ncisini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz ve yine dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağımız festivalimize, tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.



Türkiye’nin en önemli sanat etkinliği olarak yurt içinden ve yurt dışından övgüler alan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek.