20 yüzyılın en pahalı kurgu kitabı:Felsefe Taşı'nın ilk baskısı

İngiliz yazar JK Rowling'in beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter serisinin 1997'de yayınlanan Felsefe Taşı kitabının ilk baskısı 356 bin sterline satıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satılan kitap, 20. yüzyıla ait en pahalı kurgu kitabı oldu.



EN PAHALI HARRY POTTER KİTABI

1997'de basılan 500 kitabın ilk sayısında bulunan söz konusu kitap, aynı zamanda bugüne kadar satılan en pahalı Harry Potter kitabı oldu.

YENİ SAHİBİ BİLİNMİYOR



Heritage Auctions, kitabın çok az zarar gördüğünü ve yalnızca 500 ciltli kopyası olduğunu belirtti. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı.



Söz konusu kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi.

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