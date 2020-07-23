200’e yakın eserin yer aldığı Frekans sergisi sanatseverlerle buluştu

Boşnak asıllı sanatçı Yasemen Latife Ayvaz ve Hamza Arslan'ın Bodrum'daki arthgallerybodrum’da açılan Frekans adlı sergisi 30 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşacak.



Sanatsal üretimlerini lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, bazen soyut lekesellik içinde bir manzarayı ya da şehir görüntüsünü, bazen de kent, insan, yaşam üçgeninde renklerin, dokuların ve katmanların, kültürel, etnik ve toplumu var eden değerlerle harmanlanmasını, onlardan izler ve detaylar barındırmasını ayrıca tüm bu gerçekliklere sanatsal bakış açısı ile yüklediği anlamları sanatseverler ile buluşturuyor.



Yaratıcı süreçle ilgili konuşan Boşnak asıllı sanatçı Ayvaz, “Her rengin bir frekansı olduğunu düşünüyorum” dedi.



Sanatçı Hamza Arslan ise şöyle konuştu: “Taşların frekansları vardır. Bu frekanslar insan psikolojisine etki eden özellikleriyle son yıllarda oldukça fazla araştırmanın temel konusu olmuş, insan üzerindeki etkilerine dikkat çekilmiştir. Taşların farklı çeşitleri gerek psikoloji gerekse de alternatif tıp alanında iyileştirici güce sahip olduğunu düşünüyor ve bu sergide bunu yorumlamaya çalıştım.”



200’e yakın eserin yer aldığı sergi 30 Eylül’e kadar her gün saat 10.00-22.00 arası açık kalacak.