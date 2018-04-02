2018 Coachella Müzik Festivali’ne polis ve İHA’lı önlem
ntv.com.trSanat
Geçen yıl Las Vegas’ta silahlı saldırı sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği konserden sonra, bu yıl Coachella Müzik Festivali’ne polis ve İHA’lı önlem alındı.
Beyonce, The Weeknd, Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı 2018 Coachella Müzik Festivali için sıkı güvenlik tedbirleri alınıyor.
Geçen yıl Las Vegas’ta silahlı saldırı sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği konserden sonra, bu yıl Coachella Müzik Festivali’de ekstra önlemler dikkat çekiyor.
Festivalin organizasyon ekibi, 13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde California’da gerçekleşecek etkinlik süresince festival alanının insansız hava araçları (İHA) ile denetleneceğini, şüpheli kişi ve çantalara müdahale edileceğini açıkladı.
Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella’da, katılımcılar metal dedektörlerle aranarak konser alanine alınacak.