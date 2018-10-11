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2018 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (MTV Europe Music Awards) töreninin sunuculuğunu Amerikalı oyuncu Hailee Steinfeld üstlenecek.

Bu yıl 4 Kasım’da İspanya’da Bilbao Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreni tüm dünyada canlı yayınlanacak.

Steinfeld, sunuculuk haberini, “İnanılmaz sanatçıların, performansların ve sürprizlerin olduğu geceyi sunmak için sabırsızlanıyorum” ifadesiyle duyurdu.

Geçen yıl En İyi Push Sanatçısı ödülünü kazanan Steinfeld, bu yıl En İyi Pop Şarkıcısı dalında aday gösterildi. 