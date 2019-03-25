Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association), gelecek yılın Altın Küre ödül töreni için tarih belirledi.

Buna göre 77. Altın Küre Ödülleri 5 Ocak 2020’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.



Dick Clark Productions tarafından HFPA ile işbirliği ile hazırlanan tören, NBC kanalından canlı yayınlanacak ve aynı anda 220’den fazla ülkeden takip edilebilecek.



Altın Küre’de 14’ü sinema, 11’i televizyon yapımı olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek.

2020 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ NETLEŞTİ

2020 Altın Küre Ödülleri’nden iki gün sonra, yani 7 Ocak’ta da 2020 Oscar adayları oylanacak.



92. Oscar adayları 13 Ocak’ta açıklanırken, 2020 Oscar Ödülleri töreni 9 Şubat’ta yapılacak.



Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak görülüyor. Altın Küre’de ödül kazanan film ve oyuncular, Oscar için de favori olarak gösteriliyor.