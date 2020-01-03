2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin programı belli oldu

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio bölgesinde düzenlenen dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella’nın programı belli oldu. Nisan ayında Güney California çölünde, iki hafta sonunu içeren 2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali için bilet satışları 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

99 bin kişinin katılmasının beklendiği Coachella’da Travis Scott, Frank Ocean, Rage Against the Machine, Lana Del Rey, FKA twigs, Lil Nas X gibi dünyaca ünlü isimler sahne alacak. İşte Coachella’nın programı ve festivalde sahne alacak isimler:

Travis Scott

10 VE 17 NİSAN CUMA:



Rage Against the Machine



Calvin Harris



Megan Thee Stallion



BIGBANG



City Girls



Big Sean



Kim Petras



Charli XCX



Princess Nokia

Lana Del Rey

11 VE 18 NİSAN CUMARTESİ:



Travis Scott



21 Savage



DaBaby



Anitta



Carly Rae Jepsen



Orville Peck

FKA Twigs

13 VE 19 NİSAN PAZAR



Frank Ocean



Lana Del Rey



Lil Uzi Vert



Daniel Caesar



FKA twigs



Lil Nas X



YUNGBLUD