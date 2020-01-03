2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin programı belli oldu

Dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella’da bu yıl Travis Scott, Frank Ocean, Rage Against the Machine, Lana Del Rey gibi dünyaca ünlü isimler sahne alacak. Yaklaşık 99 bin kişinin katılmasının beklendiği, Türkiye’den de ünlü isimlerin ilgi gösterdiği Coachella’nın programı açıklandı.

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Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio bölgesinde düzenlenen dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella’nın programı belli oldu. Nisan ayında Güney California çölünde, iki hafta sonunu içeren 2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali için bilet satışları 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

99 bin kişinin katılmasının beklendiği Coachella’da Travis Scott, Frank Ocean, Rage Against the Machine, Lana Del Rey, FKA twigs, Lil Nas X gibi dünyaca ünlü isimler sahne alacak. İşte Coachella’nın programı ve festivalde sahne alacak isimler:

Travis Scott Travis Scott

10 VE 17 NİSAN CUMA:

Rage Against the Machine

Calvin Harris

Megan Thee Stallion

BIGBANG

City Girls

Big Sean

Kim Petras

Charli XCX

Princess Nokia

Lana Del Rey Lana Del Rey

11 VE 18 NİSAN CUMARTESİ:

Travis Scott

21 Savage

DaBaby

Anitta

Carly Rae Jepsen

Orville Peck

FKA Twigs FKA Twigs

13 VE 19 NİSAN PAZAR

Frank Ocean

Lana Del Rey

Lil Uzi Vert

Daniel Caesar

FKA twigs

Lil Nas X

YUNGBLUD

Coachella'nın programı, festivalin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.  Coachella'nın programı, festivalin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

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