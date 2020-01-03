2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin programı belli oldu

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio bölgesinde düzenlenen dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella’nın programı belli oldu. Nisan ayında Güney California çölünde, iki hafta sonunu içeren 2020 Coachella Müzik ve Sanat Festivali için bilet satışları 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor.
99 bin kişinin katılmasının beklendiği Coachella’da Travis Scott, Frank Ocean, Rage Against the Machine, Lana Del Rey, FKA twigs, Lil Nas X gibi dünyaca ünlü isimler sahne alacak. İşte Coachella’nın programı ve festivalde sahne alacak isimler:
10 VE 17 NİSAN CUMA:
Rage Against the Machine
Calvin Harris
Megan Thee Stallion
BIGBANG
City Girls
Big Sean
Kim Petras
Charli XCX
Princess Nokia
11 VE 18 NİSAN CUMARTESİ:
Travis Scott
21 Savage
DaBaby
Anitta
Carly Rae Jepsen
Orville Peck
13 VE 19 NİSAN PAZAR
Frank Ocean
Lana Del Rey
Lil Uzi Vert
Daniel Caesar
FKA twigs
Lil Nas X
YUNGBLUD