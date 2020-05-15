2020 Duygu Asena Roman Ödülü Irmak Zileli’nin

Feminist yazar ve gazeteci Duygu Asena anısına 200 yılından bu yana verilen Duygu Asena Roman Ödülü bu yıl, Son Bakış adlı romanıyla Irmak Zileli’ye verildi.



Başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği seçici kurulda Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen yılın ödül kazanan yazarı Gaye Boralıoğlu yer aldı.



Irmak Zileli, 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan kitabında genç bir kadının ölüme yaklaşmakta olduğu son birkaç dakikasından hareketle, geriye doğru hayatlar ve kuşaklar boyunca aktarılan bakışların izini sürüyor.



Zileli, ödülle ilgili duygularını şu sözlerle aktardı: “Son Bakış’ın Duygu Asena Roman Ödülü’nü almış olması benim için çok anlamlı. Duygu Asena’yı bir kez daha saygıyla anıyorum. Dilerim ki Son Bakış, adsız bırakılanların, yok sayılanların sesine ses olan edebiyat okyanusunun damlalarından biri olmaya hak kazanmıştır.”