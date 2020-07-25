2020 Emmy adaylarını Leslie Jones açıklayacak

Saturday Night Live'ın eski yıldızlarından Leslie Jones, 72. Primetime Emmy Ödülleri adaylarının duyurulması için düzenlenecek olan basın toplantısına ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, ünlü oyuncular Laverne Cox, Josh Gad ve Tatiana Maslany de sunucu olarak yer alacak.



Adaylar, 28 Temmuz'da emmys.com'da yayınlanacak. Bu yıl, Covid-19 salgınının ortasında insan sağlığı ve güvenliği yönergelerine göre düzenlenecek olan etkinlik sanal olarak gerçekleştirilecek. Televizyon Akademisi Başkanı ve CEO'su Frank Scherma, “Televizyon, bu eşi benzeri görülmemiş zamanlarda evde zaman geçirme konusunda önemli bir rol oynamıştır ve bizi birbirimizden uzak tutarken, aynı zamanda bir araya getirdi. Bu çığır açan aktörlerin, yapımcıların ve komedyenlerin bu yılki olağanüstü adayları, her zamankinden çok daha önemli bir yerde olacak” dedi.

Akademi, birkaç ay önce küresel sağlık krizi nedeniyle seçim ve oylama kurallarının değiştiğini bildirmişti. Buna göre Emmy adaylığı duyurusu 14 Temmuz’dan 28 Temmuz’a alındı. Ödül oylaması ise 2 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.



Emmy Ödülleri'ni ünlü talk show'cu Jimmy Kimmel sunacak. Kimmel'in üçüncü kez sunacağı Emmy Ödülleri 20 Eylül'de yapılacak.