2020 Emmy Ödülleri’nin sunucusu Jimmy Kimmel oldu

Televizyon Akademisi, 72. Emmy Ödülleri’nin sunucusunun Jimmy Kimmel olduğunu Twitte’dan duyurdu. Açıklamada, “Jimmy Kimmel’in 20 Eylül’de yapılacak olan 72. Emmy Ödülleri sunuculuğuna döndüğünü duyurmaktan mutluyuz” denildi.



Ünlü talk show sunucusu da kendi Twitter heabından haberi doğruladı. Kimmel corona virüs salgınına gönderme yaparak, “Nerede, nasıl ya da neden bunu yaptığımızı bilmiyorum ama yapıyoruz ve ben de sunuyorum” yazdı. Bu, Kimmel’in üçüncü Emmy Ödülleri sunuculuğu deneyimi olacak. Ünlü talk show’cu daha önce 2012 ve 2016 yıllarında töreni sunmuş ve beğeni toplamıştı.



Akademi, birkaç ay önce küresel sağlık krizi nedeniyle seçim ve oylama kurallarının değiştiğini bildirmişti. Buna göre Emmy adaylığı duyurusu 14 Temmuz’dan 28 Temmuz’a alındı. Ödül oylaması ise 2 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



Öte yandan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de 2021 Oscar tarihini iki ay erteleyerek 25 Nisan olarak yeni tarih belirledi.

OSCAR'A VİRÜS AYARI