2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sağlık çalışanlarından sahne performansı

2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae, Machine Gun Kelly ve Travis Barker ile beraber blackbear 30 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da (Türkiye saatiyle 31 Ağustos 01.30’da) ön performans şovlarıyla sahnede olacak.

Nessa Diab ve Jamila Mustafa’nın sunumuyla 90 dakika sürecek etkinlikte performanslar, ünlü röportajları ve ünlü muhabir Kevan Kenney ve Travis Mills’in yayınları yer alacak.



Bu yılki etkinlik, "Günümüzün Kahramanları: Sağlık Çalışanları”nı onurlandıracak ve gecede acil müdahale ekipleri, doktorlar, hemşireler ve diğer saha sağlık çalışanlarının doğaçlama performansları yer alacak.



TÖRENDE SAHNE ALACAK İSİMLER VE SÖYLEYECEKLERİ ŞARKILAR



Dr. Elvis Francois ve Dr. William Robinson – Imagine

Dr. Nate Wood – Lean On Me

Jefferson University Hospital’s Swab Squad – Level Up

Jason ‘Tik Tok Doc’ Campbell

Lori Marie Key – Amazing Grace

5 Seconds of Summer

The 1975

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MONSTA X

Now United

twenty one pilots

BLACKPINK - How You Like That

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

DJ Khaled ft. Drake - Popstar

Doja Cat - Say So

Dua Lipa - Break My Heart

Harry Styles - Watermelon Sugar

Jack Harlow - Whats Poppin

Lil Baby ft. 42 Dugg - We Paid

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)

Miley Cyrus - Midnight Sky

Pop Smoke ft. 50 Cent & Roddy Ricch - The Woo

SAINt JHN - Roses

Saweetie - Tap In

Taylor Swift - Cardigan

The Weeknd - Blinding Lights

Crime Banking tarafından aday gösterilen top 3 finalistler arasında Doja Cat, Lewis Capaldi ve YUNGBLUD yer alıyor. Sanatçıların hayranları, 28 Ağustos Cuma gününe kadar Twitter'da @VMAs hesabına mesaj göndererek en sevdikleri sanatçılar için oy kullanabilirler.