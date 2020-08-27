2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sağlık çalışanlarından sahne performansı

ntv.com.tr 27.08.2020 - 12:14
2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae, Machine Gun Kelly ve Travis Barker ile beraber blackbear 30 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da (Türkiye saatiyle 31 Ağustos 01.30’da) ön performans şovlarıyla sahnede olacak.
Nessa Diab ve Jamila Mustafa’nın sunumuyla 90 dakika sürecek etkinlikte performanslar, ünlü röportajları ve ünlü muhabir Kevan Kenney ve Travis Mills’in yayınları yer alacak.
Bu yılki etkinlik, "Günümüzün Kahramanları: Sağlık Çalışanları”nı onurlandıracak ve gecede acil müdahale ekipleri, doktorlar, hemşireler ve diğer saha sağlık çalışanlarının doğaçlama performansları yer alacak.
TÖRENDE SAHNE ALACAK İSİMLER VE SÖYLEYECEKLERİ ŞARKILAR
Dr. Elvis Francois ve Dr. William Robinson – Imagine
Dr. Nate Wood – Lean On Me
Jefferson University Hospital’s Swab Squad – Level Up
Jason ‘Tik Tok Doc’ Campbell
Lori Marie Key – Amazing Grace
5 Seconds of Summer
The 1975
BLACKPINK
BTS
Chloe x Halle
CNCO
Little Mix
MONSTA X
Now United
twenty one pilots
BLACKPINK - How You Like That
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar
DJ Khaled ft. Drake - Popstar
Doja Cat - Say So
Dua Lipa - Break My Heart
Harry Styles - Watermelon Sugar
Jack Harlow - Whats Poppin
Lil Baby ft. 42 Dugg - We Paid
Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)
Miley Cyrus - Midnight Sky
Pop Smoke ft. 50 Cent & Roddy Ricch - The Woo
SAINt JHN - Roses
Saweetie - Tap In
Taylor Swift - Cardigan
The Weeknd - Blinding Lights
Crime Banking tarafından aday gösterilen top 3 finalistler arasında Doja Cat, Lewis Capaldi ve YUNGBLUD yer alıyor. Sanatçıların hayranları, 28 Ağustos Cuma gününe kadar Twitter'da @VMAs hesabına mesaj göndererek en sevdikleri sanatçılar için oy kullanabilirler.