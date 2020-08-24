2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yıldızlar geçidi: Ariana Grande, Lady Gaga, BTS, Miley Cyrus, Black Eyed Peas ve DaBaby

Ariana Grande, BTS, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd, Black Eyed Peas, DaBaby, CNCO, Doja Cat ve Maluma Türkiye saatiyle 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansı sergileyecek. BTS ilk kez MTV sahnesine çıkarken, Black Eyed Peas yeni yayınladığı single Vida Loca'ı ilk defa seyircilerin beğenisine sunacak. Ariana Grande ise Rain on Me performansında Lady Gaga'ya eşlik edecek.

ntv.com.tr 24.08.2020 - 11:24

2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yıldızlar geçidi: Ariana Grande, Lady Gaga, BTS, Miley Cyrus, Black Eyed Peas ve DaBaby
Ariana Grande

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Dünyaca ünlü sanatçı Ariana Grande, 2020 MTV Müzik Ödülleri’nin yıldızlarla dolu sanatçı kadrosuna katılıyor. Grande, en son 2018'de hit şarkısı God is a Woman ile unutulmaz bir performans gerçekleştirmişti.

Lady Gaga, dünya prömiyeri televizyonda yayınlanan Chromatica performansını bu yılki 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde sergileyecek. Bu, 2013'ten sonra Lady Gaga’nın MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine ilk çıkışı olacak.

Lady Gaga Lady Gaga

BTS VE RODDY RICCH'TEN İLK MTV PERFORMANSI

En son 2015 yılında MTV Video Müzik Ödülleri sahnesini alan The Weeknd'den sonra ilk defa sahneye çıkacaklar. Bu, BTS'in 21 Ağustos'ta yayınlanacak olan yeni, ilk İngilizce single Dynamite'in televizyonda ilk yayınlanışı olacak.

Black Eyed Peas Black Eyed Peas

KEKE PALMER SUNACAK

Eğlence ikonu Keke Palmer'ın sunduğu 2020 MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'de 30 Ağustos Pazar günü saat 20'00'de (Türkiye saatiyle 31 Ağustos saat 03.00’te) canlı olarak yayınlanacak.

23 Ağustos 2020'ye kadar vma.mtv.com'u ziyaret ederek "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "En İyi Karantina Performansı" ve daha fazlası da dahil olmak üzere 15 kategoride favorileri adaylara oy vermek mümkün.

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