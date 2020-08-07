2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ni Keke Palmer sunacak

2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ni (MTV 2020 Video Music Awards) oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer sunacak. Tören, ABD'de 30 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de, Türkiye saatiyle ise 31 Ağustos saat 3.00’te canlı olarak yayınlanacak.



ViacomCBS Media Networks Müzik, Programlama ve Etkinlikler Başkanı Bruce Gillmer, "Keke Palmer’in bu yılki MTV Video Müzik Ödülleri’ni sunmasına çok sevindik. Çok yetenekli olan Palmer, enerjisi ve eşsiz komedi zekasıyla bu yılki şovu gerçekten unutulmaz kılacak” dedi.



Oyuncu, müzisyen, sunucu, yazar kimliklerine sahip olan Keke Palmer, popüler gündüz dizisi GMA3: Strahan, Sara ve Keke'nin ortak ev sahipliğinde 2020 Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Palmer ayrıca 90'lardan kalma hit MTV serisine dayanan Quibi'deki Singled Out'a ev sahipliği yaptı.

Palmer kısa süre önce 2019 gişe rekorları kıran filmi Hustlers'ta Jennifer Lopez, Constance Wu ve Cardi B ile birlikte rol aldı.