2020 Oscar Töreni yine sunucusuz olacak

Bu yıl 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yılda sunucusuz yapılacak. ABC Entertainment’in yöneticisi Karey Burke, ödül töreninin geleneksel şekilde sunulmayacağını doğruladı. Adayların 13 Ocak’ta açıklanacağı 92. Oscar Ödülleri, ABD’de 10 Şubat’ta, Türkiye saatiyle ise 10 Şubat’ı 11 Şubat’a bağlayan gece yarısı Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



Oscar töreni ilk olarak 1989 yılında sunucusuz gerçekleştirilmiş, 30 yıl sonra ilk kez 2019’da yine sunucusuz yapılmıştı. Törenin sunucusu olarak komedyen ve aktör Kevin Hart'ın ismi açıklanmış, ancak 48 saat sonra homofobik tweet'leri tepki gören Hart sunuculuktan ayrılmıştı. Ardından Akademi, törenin sunucusuz gerçekleştirileceği açıklamıştı.



Kevin Hart, 2016'da yapılan 88. Oscar Ödülleri'ni sundu.

SUNUCUSUZ OSCAR DAHA ÇOK MERAK EDİLDİ



Öte yandan geçen yıl 30 milyon seyirci tarafından tercih edilen Oscar canlı yayını, 2018’e göre seyirci sayısını bir miktar artırmış olsa da Oscar tarihinin en düşük ikinci reytingine ulaşmıştı. 2019’da seyirci sayısının önceki yıla göre artmasının nedeni, sunucusuz Oscar yayınının yolunda gidip gitmeyeceğinin merak edilmesi olarak düşünüldü.

OSCAR AKADEMİSİ'NİN BAŞKANI NTV'DE