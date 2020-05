2020 Pulitzer Ödülleri video yayınıyla sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen Pulitzer Ödülleri, dün sahiplerini buldu. Columbia Üniversitesi tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen Pulitzer Ödülleri, her yıl New York’ta düzenlenen törenle sahiplerine ulaştırılırken, bu yıl corona virüs tedbirleri nedeniyle tarihinde ilk kez video yayınıyla açıklandı.



Bu yıl Pulitzer’de bir ilk daha yaşandı ve multimedyanın sektörde artan önemini yansıtan yeni bir sesli haber kategorisi eklendi. Habercilik alanındaki en iyilerin ödüllendirildiği Pulitzer Ödülleri’nde The New York Times üç ödül kazandı. Pulitzer Ödülleri gazeteciliği yanı sıra edebiyat ve müzikteki başarılı işleri de öne çıkarmayı amaçlıyor.

Michael R. Jackson’ın yönettiği A Strange Loop tiyatro oyunu, W. Caleb McDaniel’in kaleme aldığı Sweet Taste of Liberty: A True Story of Slavery and Restitution in America adlı tarih kitabı, Benjamin Moser’in Sontag: Her Life and Work adlı biyografi kitabı, Jericho Brown’un The Tradition adlı şiir kitabı ödül aldı.



Anne Boyer’in yazdığı The Undying: Pain Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer and Care adlı sağlık kitabı ile Greg Grandin’in The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America kitabı, genel kurgu olmayan kitaplar kategorisinde Pulitzer’e layık görüldü.



The Central Park Five operası

Colson Whitehead’in yazdığı The Nickel Boys adlı roman ile Anthony Davis’in The Central Park Five operası da Pulitzer kazandı.